Бизнесмены возьмут шефство над школами и детсадами Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 августа. /ТАСС/. Предприниматели Северной Осетии возьмут шефство над школами и детскими садами республики, сообщили во вторник в правительстве региона.

"Даны поручения подготовить формы документов для регистрации соответствующих фондов, проработать вопрос закрепления предпринимателей за образовательными организациями для оказания финансовой поддержки и модернизации объектов", - сообщается на официальном портале правительства по итогам совещания под председательством вице-премьера Ирины Азимовой.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Тимур Медоев подтвердил, что многие бизнесмены готовы помогать школам и детским садам, однако необходимо принять прозрачный механизм расходования внебюджетных средств, которым и может стать создание благотворительных фондов.

Поддержка бизнеса может снять вопрос поборов в школах, отметила Азимова. "Последние годы все чаще идет справедливая критика со стороны родительской общественности по поводу незаконных денежных сборов в образовательных организациях республики. Долго мы с этой практикой пытаемся бороться <…> жесткая позиция главы РСО - Алания Вячеслава Битарова - прекратить все незаконные сборы", - сказала вице-премьер.

Ранее сообщалось, что жалобы о поборах в школах поступали на горячую линию главы республики. Руководители образовательных учреждений несут персональную ответственность по каждому подобному факту.