В Генпрокуратуре сообщили, что преступность в России все больше уходит в интернет

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Число преступлений в России в этом году выросло на 1,9%, при этом самый большой прирост дали преступления, совершенные через интернет или посредством кредитных карт. Об этом свидетельствуют данные правовой статистики за первое полугодие, которую привели ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"Более трети всех зарегистрированных преступлений (40,4%) составляют хищения чужого имущества, совершенные путем краж - 364 тыс. 338 (+3,4%), мелкого хищения - 9,7 тыс. (+39,5%), присвоения или растраты - 8,5 тыс. (-1,4%), грабежей - 23 155 (-7,8%), разбоев - 3,4 тыс. (-8,7%)", - отметили в надзорном ведомстве.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 4,7% снизилось число выявленных преступлений экономической направленности (на учет поставлено 65,5 тыс. таких преступлений, в общем объеме зарегистрированных преступлений их доля составила 6,5%.

В Генпрокуратуре отметили, что "за первое полугодие 2019 года правоохранительные органы Российской Федерации зарегистрировали 117 640 (рост на 46,8 %) преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации". В это число входят и значительное число краж, которые также демонстрируют рост.