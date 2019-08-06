Генпрокуратура России отмечает устойчивый тренд на снижение числа убийств в стране

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Число убийств в России имеет тенденцию к снижению. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России, где привели данные статистики преступности в стране за первое полугодие.

"По всей стране фиксируется тренд на снижение количества убийств и покушений на убийства. Их число сократилось на 6,5% (с 4577 в первом полугодии прошлого года до 4281 в первом полугодии этого года). Аналогичная тенденция наблюдается по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Таких преступлений стало на 5,2% меньше (с 11 983 в прошлом году до 11 361 в этом году)", - сообщили в надзорном ведомстве.

Число особо тяжких преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 1%. Количество лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред, уменьшилось на 3,7% (19 355). Число лиц, погибших в результате преступных посягательств, сократилось на 3,6% (12 591).

Правоохранительными органами за полугодие зарегистрировано 100 тыс. преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков - на 1,7% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.