Путин: в "Сириусе" удалось создать равные условия развития талантов детей со всей страны

СОЧИ, 6 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что в центре "Сириус" удалось создать действительно равные возможности для обучения талантливых детей со всей страны.

"Мы создавали "Сириус" не как замкнутое пространство, обособленную, элитную школу для избранных, главный принцип этого учреждения - открытость и доступность для всех детей, для всех талантливых детей, - сказал он на заседании попечительского совета фонда "Талант и успех". - Начиная с 2015 года, его выпускниками уже стали более 30 тыс. одаренных ребят, они получили право заниматься здесь, что называется, заслуженно, заработали это право по справедливости, прошли очень серьезный конкурсный отбор".

Путин отметил важность создания принципиально новых условий обучения в "Сириусе", которые предоставляют равные возможности обучения для талантливых школьников из всех регионов страны. "Это помогает им раскрыть свои способности, свой дар, получать образование на стыке сразу нескольких дисциплин, заниматься творчеством и спортом одновременно, работать в командах высокотехнологичных компаний, участвовать в научных и инженерных проектах", - подчеркнул глава государства. "Такой подход не имеет мировых аналогов и в полной мере соответствует нашим задачам, национальным целям, требованиям будущего, скорости технологических и общественных изменений", - добавил он.