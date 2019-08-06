Южная Осетия впервые отправит в Никарагуа группу школьников на экскурсию

ЦХИНВАЛ, 6 августа. /ТАСС/. Группа южноосетинских школьников впервые отправится в Никарагуа, которая одна из первых признала независимость Южной Осетии. Об этом ТАСС во вторник сообщил президент республики Анатолий Бибилов.

"Мы договорились отправлять в Никарагуа наших школьников, чтобы они могли поближе познакомиться с этой страной, ее культурой, своими глазами увидеть достопримечательности", - сказал президент, уточнив что туда планируется отправлять победителей республиканских школьных олимпиад.

По его словам, этот вопрос обсуждался в ходе его рабочей поездки в Никарагуа 19 июля: тогда между сторонами была достигнута договоренность о развитии экономических связей, туризма, образования и культуры. Собеседник агентства также добавил, что планируется культурный обмен в части гастролей национальных ансамблей.

Он также отметил, что Никарагуа имеет очень большой экономический потенциал, и Южная Осетия планирует развивать с ней торгово-экономическое сотрудничество. "К примеру, никарагуанский кофе пользуется большим спросом, он ценится везде, к тому же у нас есть много других точек соприкосновения в экономическом плане, которые планируем развивать. Все эти вопросы мы детально обсудим с послом Никарагуа в Южной Осетии, который должен приехать для вручения верительных грамот. Определим круг специалистов, которые должны приехать к нам, для детального изучения тех или иных направлений сотрудничества", - уточнил глава Южной Осетии.

В начале сентября 2008 года президент Никарагуа Даниэль Ортега вслед за Россией подписал декреты о признании независимости и установлении в полном объеме дипломатических отношений с Южной Осетией и Абхазией.