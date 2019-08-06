Из больницы в Астрахани выписали всех иранских моряков

АСТРАХАНЬ, 6 августа. /ТАСС/. Медики выписали всех иранских моряков, которые ранее были госпитализированы с кишечной инфекцией в одну из больниц Астрахани. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе областной инфекционной больницы.

"Все иранские моряки выписаны", - сказали в пресс-службе.

В ночь на 30 июля экипаж иранского судна "Тина" обратился за медицинской помощью в центральном грузовом порту в Астрахани, 10 человек были госпитализировали с признаками ОРВИ. Позднее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что у заболевших выявили острую кишечную инфекцию. 1 августа медики выписали из больницы троих моряков, позже еще шестерых, в больнице оставался один гражданин Ирана.

Всего на борту судна "Тина" находились 14 членов экипажа. Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах региона, среди членов экипажа один россиянин, двое граждан Украины, 11 граждан Ирана. В больницу попали только граждане Ирана.