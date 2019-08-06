Путин: школьники - победители международных олимпиад будут получать премии в 1 млн рублей

СОЧИ, 6 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что победившие на международных олимпиадах школьники с этого года будут получать премии в 1 млн рублей.

"Уже в текущем году школьники, выигравшие медали на олимпиадах международного уровня по общеобразовательным предметам, а также тренеры этих команд, чего раньше не было, получат премии президента, в том числе победители, занявшие высшую ступень, - 1 млн рублей, - рассказал глава государства на заседании попечительского совета фонда "Талант и успех". - За серебро - 500 тыс. рублей, за бронзу - 400 тыс. рублей". Путин заметил, что выпускники "Сириуса" в 2018 году завоевали 33 из 38 медалей на международных олимпиадах.

По словам российского лидера, принято решение с 2020 года расширить программу грантов президента для учащихся вузов, проявивших выдающиеся способности.

Путин отметил, что в "Сириусе" прошли обучение также более 4,3 тыс. педагогов из разных регионов РФ, в том числе для работы в региональных центрах, которые объединятся в единую систему выявления и развития способностей детей. "Мы стремимся к тому, чтобы "Сириус" становился настоящим созвездием, чтобы такие звезды были во всех регионах нашей большой страны", - подчеркнул глава государства.