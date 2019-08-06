Источник: полицейским в Москве поступают угрозы в соцсетях после несанкционированных акций

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Несколько сотрудников правоохранительных органов и члены их семей получили угрозы по интернету от неизвестных после несанкционированных акций в Москве 27 июля и 3 августа. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"Сразу после несанкционированной акции 27 июля несколько сотрудников полиции, обеспечивавшие правопорядок, получили угрозы через интернет. Это были единичные случаи, однако позже их число стало увеличиваться. Такие же угрозы получают и родственники силовиков", - сказал собеседник агентства. По его словам, угрозы поступают через аккаунты в соцсетях и в мессенджерах. "Сейчас принимаются все меры для обеспечения безопасности", - отметили в правоохранительных органах.