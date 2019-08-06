Источник: полицейским в Москве поступают угрозы в соцсетях после несанкционированных акций

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Несколько сотрудников правоохранительных органов и члены их семей получили угрозы по интернету от неизвестных после несанкционированных акций в Москве 27 июля и 3 августа. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
"Сразу после несанкционированной акции 27 июля несколько сотрудников полиции, обеспечивавшие правопорядок, получили угрозы через интернет. Это были единичные случаи, однако позже их число стало увеличиваться. Такие же угрозы получают и родственники силовиков", - сказал собеседник агентства. По его словам, угрозы поступают через аккаунты в соцсетях и в мессенджерах. "Сейчас принимаются все меры для обеспечения безопасности", - отметили в правоохранительных органах.
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Ранее Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Подмосковья Владислава Синицы, разместившего под ником Макс Стеклов запись в Twitter с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции, обеспечивающих безопасность во время несанкционированных акций в Москве. В понедельник Пресненский суд Москвы заключил его под стражу. Ему предъявлено обвинение в возбуждении ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенном публично и с угрозой применения насилия.
Накануне глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков призвал защитить сотрудников правоохранительных органов и членов их семей от угроз в социальных сетях, отметив, что все случаи провокации с угрозами должны быть тщательно расследованы. По его мнению, цель такой травли - подорвать доверие к органам правопорядка и государству.
По факту несогласованного митинга 27 июля возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ.