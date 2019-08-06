Власти Москвы увеличили размер премии в области медицины до 3 млн рублей

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Власти Москвы увеличили размер ежегодной премии в области здравоохранения с 1 до 3 млн рублей, сообщается во вторник на сайте столичной мэрии

"Внесены изменения в указ мэра Москвы от 30 августа 2002 года, <...> заменив в пункте 2 положения о премии города Москвы в области медицины <…> слова "1 000 тыс. рублей" словами "3 000 тыс. рублей", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте.

Премия в области медицины присуждается за наиболее эффективные, отличающиеся новизной, оригинальностью и надежностью работы врачей, ученых-медиков, организаторов здравоохранения, способствующих развитию практического здравоохранения. До настоящего времени премией в области медицины награждены более 500 человек.

Премия присуждается ежегодно накануне Дня медицинского работника.