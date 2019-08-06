Садовничий призвал студентов быть аккуратнее на фоне несогласованных акций в Москве

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий призвал студентов быть аккуратнее, говоря о прошедших в Москве несогласованных акциях.

"Я бы считал, что здесь надо быть очень аккуратным. Одно дело - способность и умение выражать свое мнение. Лучше, если этот человек грамотно говорит. А другое - если это что-то другое, чего я, например, не знаю. Я бы ребят наших призвал, считаю, что самое главное - учиться, хорошим специалистом быть и отстаивать свою точку зрения, если этого требуют убеждения", - сказал Садовничий на пресс-конференции во вторник.

Он напомнил об истории 1905 года - тогда во время революции ректор Московского университета Сергей Трубецкой преградил своим студентам выход из здания вуза на Моховой улице на Манежную площадь, где проходили беспорядки.

"И это был подвиг. Он до сих пор считается примером для ректорского сообщества, когда вот так проявляют заботу о своих студентах", - добавил Садовничий.

По данным полиции, несанкционированная акция в Москве 3 августа собрала около 1,5 тыс. человек, за участие в ней были задержаны порядка 600 человек. Неделю назад, 27 июля, на подобную акцию пришли порядка 3 тыс. человек, из которых около 1 тыс. задержали.

Власти заранее предостерегли участников субботней акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Полиция предупредила о рисках различных провокаций на несогласованной акции 3 августа и призвала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в ней. Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Предупреждения надзорного ведомства они проигнорировали.

По факту несогласованного митинга 27 июля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. По данным СК, к совершению указанных преступлений причастны более 10 граждан, которые принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы. Шестеро из них уже арестованы по решению суда.