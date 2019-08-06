Единороссы проведут акцию по сбору школьных принадлежностей для детей-сирот

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. "Единая Россия" организует благотворительную акцию "Собери ребенка в школу", в ходе которой будет принимать от россиян письменные принадлежности для сирот и детей из малообеспеченных семей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба партии.

"В преддверии 1 сентября региональные отделения партии проведут масштабную акцию "Собери ребенка в школу". Сбор школьных товаров и канцелярских принадлежностей будем осуществлять в специальных пунктах, организованных на базе региональных отделений "Единой России" и "Молодой гвардии", - приводит пресс-служба слова координатора проекта единороссов "Крепкая семья", депутата Госдумы Ольги Окуневой.

В свою очередь координатор партийного проекта "Новая школа", член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова отметила, что в рамках этой акции планируется помогать школам в подготовке к учебному году. В частности, речь идет о проведении ремонтных работ, озеленении школьных территорий, обеспечении школьных библиотек недостающей литературой и оснащении школьных театров костюмами и декорациями, уточнила она.

По словам председателя координационного совета "Молодой гвардии Единой России" Дениса Давыдова, особое внимание будет уделено школьникам из пострадавших от паводка регионов.

"Мы планируем собрать в школу ребят из семей, которые пострадали от паводка в Амурской и Иркутской областях. Многие семьи с детьми до сих пор находятся в пунктах временного и длительного размещения, все они нуждаются в канцелярских товарах, школьной форме, учебниках. Наши волонтеры на следующей неделе навестят их и вручат все необходимое для полноценной учебы", - сказал он.