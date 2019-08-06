Омбудсмен Москвы выступил против лишения прав родителей, пришедших на митинг с ребенком

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович назвал чрезмерным требование прокуратуры лишить родительских прав пару, пришедшую с маленьким ребенком на несанкционированную акцию в центре столицы 27 июля.

"Вся политика государства и общества все последние годы заключалась в том, что лишение родительских прав - это редчайшая, исключительная ситуация, даже в семьях, где действительно есть проблемы, даже когда есть системные нарушения. Не помню все последние годы, чтобы какая-то однократная ситуация могла привести к таким последствиям, это очень странно. Возможно, там и есть какие-то нарушения с точки зрения правильного поведения семьи, но от нарушения до лишения родительских прав огромная дистанция", - сказал ТАСС Бунимович.

При этом омбудсмен призвал родителей не ходить с маленькими детьми на массовые мероприятия. "Я не раз говорил, что не надо с маленькими детьми ходить не только на митинги, несанкционированные или санкционированные, но и на какие-то рок-концерты, где много народу, где ребенок может испугаться, где трудно его сразу вывести оттуда. Но все равно это не значит тех чрезвычайных, невероятных мер, которые вдруг [предложила] прокуратура", - подчеркнул Бунимович.

Он добавил, что взял ситуацию на контроль. "Я как уполномоченный защищаю право ребенка на семью и категорически против того, чтобы шел политический шантаж детьми, с какой бы стороны это ни происходило. Надеюсь, что политические аргументы не возобладают над здравым смыслом", - сказал омбудсмен.

Прокуратура Москвы требует лишить родительских прав участников несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, пришедших на нее с ребенком. По их мнению, в ходе митинга родители передали малолетнего ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда.

На несанкционированном митинге в центре Москвы 27 июля были задержаны более 1 тыс. человек. 3 августа полиция и Росгвардия задержали около 600 участников незаконной акции.