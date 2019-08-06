В суд поступило заявление о лишении прав родителей, пришедших с сыном на акцию 27 июля

МОСКВА, 6 августа./ТАСС/. Исковое заявление прокуратуры с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая пришла на несанкционированную акцию протеста 27 июля в Москве с ребенком, поступило в Перовский суд столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Перовский суд зарегистрировал исковое заявление о лишении родительских прав, которое поступило от Перовской межрайонной прокуратуры. Ответчиком по нему выступает Дмитрий Проказов. Заявление будет рассматривать судья Оксана Андреева. Дата заседания суда пока не назначена", - сказали в суде.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы требует лишить родительских прав пару, которая пришла на несанкционированную акцию 27 июля в центре Москвы вместе с маленьким ребенком. В прокуратуре считают, что из-за действий родителей здоровье и жизнь мальчика подверглись опасности, кроме того, их действия повлекли причинение ему физического и морального вреда.

Супружеская пара 27 июля приняла участие в несанкционированном митинге с годовалым сыном. При этом отец мальчика не обладает правом голоса в запланированных на сентябрь 2019 года выборах в Москве, поскольку имеет лишь временную регистрацию.

Кроме того, прокуратура проводит проверки и в отношении иных лиц, которые участвовали в несанкционированных акциях с малолетними детьми, а также вовлекали несовершеннолетних.

На несанкционированном митинге в центре Москвы 27 июля были задержаны более 1000 человек. 3 августа полиция и Росгвардия задержали около 600 участников незаконной акции.