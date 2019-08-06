Россотрудничество и РВИО будут сотрудничать в сохранении российского военного наследия

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Россотрудничество и Российское военно-историческое общество (РВИО) во вторник подписали соглашение о сотрудничестве в сохранении военно-патриотического наследия РФ на территории других государств, а также в противодействии искажению исторических фактов о России и СССР. Документ подписали руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова и председатель РВИО Владимир Мединский.

"Знаменательный момент, особенно в преддверии 75-летия Победы. Мы, наконец, объединили наши усилия. Безусловно, те материалы, которыми обладает РВИО, они обширные, мы можем использовать их для проведения мероприятий, выставок с целью противодействия фальсификации истории. Надеюсь на плодотворное сотрудничество", - сказала Митрофанова.

По словам Мединского, РВИО уже тесно работает с Министерством иностранных дел, и соответствующее соглашение подписывали несколько лет назад. Министр добавил, что Россотрудничество - постоянный партнер РВИО, так как представительства ведомства находятся по всему миру, "в том числе в тех странах, где происходили военно-исторические события, где сохраняются мемориалы нашим солдатам, воинские захоронения, где важно и нужно вести постоянную работу по противодействию фальсификации истории, по увековечиванию памяти наших солдат".

Соглашение формализует уже действующее сотрудничество сторон, в рамках которого, в частности, будет проводиться издательская, просветительская и музейно-выставочная деятельность, поддержка общественных инициатив и развитие военно-исторического туризма.