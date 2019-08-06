На Украине протоиерея УПЦ обвинили в разжигании межконфессиональной вражды

КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Украинские правоохранители предъявили обвинение священнику Ровненской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Виктору Земляному, обвинив его в разжигании межконфессиональной вражды.

"Мне вручили обвинение по части 3 статьи 300 и части 1 статьи 161, это разжигание межконфессиональной вражды. Я давал интервью о том, что раскольники преследуют сегодня святую православную церковь, забираются в храмы, и в этом сегодня видят преступление, а то, что били людей, забирали храмы, совершали насилие, то это сегодня не преступление", - рассказал священнослужитель на видео, которое опубликовало "Ровно. Голос церкви" в Facebook во вторник. Кроме того, Земляной отметил, что следователь допросил его.

Ранее Земляному было предъявлено обвинение по двум статьям УК Украины - о государственной измене и о распространении незаконной литературы. Служба безопасности Украины (СБУ) 3 августа вручила повестку о вызове протоиерею для предъявления ему нового обвинения. Как отмечали в УПЦ, они пошли на такой шаг, поскольку не нашли достаточного количества доказательств, чтобы передать дело в суд.

28 марта во время слушания дела по предыдущему обвинению Земляного суд отклонил ходатайство об избрании ему меры пресечения. В мае Государственное бюро расследований начало изучать правомерность действий сотрудников СБУ в деле протоиерея.

Сам Земляной заявлял, что его активная позиция по отстаиванию прав и свобод верующих Ровненской области не нравится чиновникам местной администрации и другим представителям власти, с чем и связывал его преследование.

Допросы священников

Следователи СБУ неоднократно вызывали на допрос священников Ровненской епархии УПЦ в рамках уголовных дел о государственной измене и разжигании религиозной ненависти. 3 декабря 2018 года были допрошены 20 священников Ровненской и Сарненской епархий УПЦ. Через два дня следователи СБУ допросили еще 14 священников Ровенской епархии.

Случаи давления на духовенство канонической церкви на Украине участились в связи с созданием новой церковной структуры - Православной церкви Украины (ПЦУ). Работники СБУ периодически проводят обыски у представителей УПЦ, заводят на них уголовные дела, вызывают на допросы, изымают электронные устройства и печатные издания.