Операцию по ампутации части руки избитой семилетней девочки из Ингушетии проведут на днях

ПСКОВ, 6 августа. /ТАСС/. Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля проведут операцию по ампутации части правой руки избитой семилетней девочки из Ингушетии в ближайшие дни, сообщила во вторник ТАСС уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в кулуарах Всероссийского форума молодых семей.

"Мы постоянно на связи с Леонидом Михайловичем Рошалем, с доктором, который будет ее оперировать. Вот сегодня только созванивались, операция будет проведена в ближайшие дни. Состояние ребенка улучшилось, ясно, что нужен любящий человек рядом, который помог бы все исправить", - сказала она.

Как сообщал ранее директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митиш, эта операция станет первым этапом хирургического лечения - удаление всех погибших тканей фактически в объеме ампутации. "Но это не последний этап, борьба за каждый миллиметр руки продолжается", - сказал он. Митиш добавил, что врачи продолжат наблюдать за раной с целью попытки сохранения локтевого сустава.

По словам Кузнецовой, власти также будут в дальнейшем следить за судьбой девочки. "Мне звонят очень много людей, которые хотят стать ей приемными родителями и взять на себя опеку, мы продолжим поиски законного представителя, который сможет, самое главное, дать любовь этой девочке. Мы будем вести эту историю до конца, мы ее не отпустим, пока все вопросы с благополучием этой девочки не будут разрешены", - добавила омбудсмен.

Семилетняя девочка 4 июля была доставлена в тяжелом состоянии в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов. Ей провели операцию по спасению сосудов кистей рук. В Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Рошаля ребенка перевели 5 июля. При обследовании были выявлены старые переломы ребер и травма позвоночника. Врачи сообщали, что левая рука ребенка будет сохранена, а правую придется ампутировать, но было решено дать ее организму время на восстановление и уже после этого определять уровень ампутации.

Обвиняемая в избиении ребенка - 35-летняя жительница города Сунжа, которая приходится ей тетей, - была задержана 4 июля. Против нее возбуждено уголовное дело, женщина арестована. В рамках расследования уголовного дела были допрошены родители девочки и другие близкие родственники.