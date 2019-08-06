В Литве суд оставил под арестом оппозиционера, подозреваемого в шпионаже в пользу России

ВИЛЬНЮС, 6 августа. /ТАСС/. Апелляционный суд Литвы отклонил жалобу оппозиционного политика Альгирдаса Палецкиса, подозреваемого в шпионаже в пользу России, о смягчении меры пресечения. Об этом во вторник сообщил журналистам его адвокат Альгис Петрулис.

"Наша жалоба была отклонена", - сказал он. В силе остается приговор Каунасского окружного суда, который в середине июля на три месяца продлил арест оппозиционного политика. По мнению суда, оказавшись на свободе, Палецкис может попытаться скрыться.

Как ранее отмечал адвокат, защита не видит доводов для продления ареста: следствие завершается, все, что следователи могли собрать, собрано, поэтому нет никакой необходимости в содержании его клиента под стражей.

Палецкис находится под арестом с октября прошлого года. Информации по делу официальные инстанции практически не предоставляют. По данным СМИ, Палецкису было якобы дано задание организовать установку подслушивающей аппаратуры в рабочем кабинете и резиденции президента Литвы, а также собирать информацию о судьях и прокурорах, которые вели дело о январских событиях 1991 года.

В 2004-2007 годах Палецкис был депутатом парламента, в 2007-2008 годах работал вице-мэром Вильнюса. В одном из радиоинтервью 2010 года политик усомнился в официальной версии январских событий 1991 года. Тогда во время политического двоевластия и стычек с применением оружия в Вильнюсе погибли 14 человек. Ссылаясь на очевидцев, Палецкис заявил, что кровопролитие было спровоцировано стремившимися к власти радикалами и что при взятии под контроль телебашни в Вильнюсе "свои стреляли в своих".

Эта фраза послужила поводом к возбуждению уголовного дела по статье, предусматривающей, согласно законам Литвы, ответственность "за отрицание советской агрессии и оккупации". Палецкиса сначала оправдали, но затем наложили штраф в размере €3 тыс. В 2014 году в номинации "Гражданская позиция" литовский оппозиционер был удостоен международной правозащитной премии "Мир без нацизма".