Центр семьи появится в Псковской области при поддержке церкви

ПСКОВ, 6 августа. /ТАСС/. Псковская митрополия и администрация Псковской области намерены совместно открыть в регионе центр, специализирующийся на поддержке семей с детьми. Об этом во вторник сообщил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), выступая на всероссийском форуме молодых семей, который проходит в Псковской области.

Поиск и реализация лучших практик по поддержке семей, а также популяризация в обществе семейных ценностей и материнства является одной из основных задач нацпроекта "Демография".

"Одной из важнейших задач сегодня в Псковской области - то, что мы задумали с администрацией региона: мы делаем спортивно-гуманитарный центр, там будут клубы по дополнительному образованию, место для людей самых разных интересов и возрастов. Там мы хотим сделать центр семьи, где люди могли бы собираться, делиться друг с другом", - сказал митрополит, который также является председателем Патриаршего совета по культуре и членом Совета при президенте РФ по культуре и искусству.

По мнению митрополита, важно, чтобы в таком центре "были священник, церковный психолог, чтобы там своим опытом люди делились и помогали выдержать испытания, которые неминуемо будут на пути в процессе созидания семьи". Он обратился к участникам форума с просьбой подумать о том, какой могла быть такая структура, и как ее организовать таким образом, чтобы она "приносила наибольшую пользу людям".

Всероссийский форум молодых семей открылся в Псковской области 5 августа и продлится до 9 августа. На форум приехали 400 участников из 42 регионов страны. В нем участвуют семейные пары в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе руководители клубов молодых семей, центров родительского просвещения в регионах РФ, а также члены всероссийских, региональных и местных общественных организаций, которые оказывают помощь молодым и многодетным семьям. Среди спикеров форума - заместитель руководителя Росмолодежи Андрей Платонов и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.