Кузнецова сообщила, что последнюю группу российских детей вывезут из Ирака сентябре

ПСКОВ, 6 августа. /ТАСС/. Последнюю группу детей из России в количестве 30 человек вывезут из Ирака до конца сентября. Об этом сообщила ТАСС во вторник на Всероссийском форуме молодых семей уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Осталось вернуть 30 детей. Все пока идет по плану, и надеемся, что все дети, последняя группа, которая в Ираке ожидает своего возвращения, до конца сентября будет уже в России", - сказала Кузнецова.

По словам омбудсмена, она планирует в составе группы принять участие в этой поездке. "Это будет последний визит в Ирак по этому поводу", - уточнила Кузнецова.

По ее словам, параллельно решается вопрос возвращения детей из Сирии, проводятся встречи и совещания в МИД России с группой участников, которые в той или иной мере могут посодействовать в этом. "Мы решили, что сделаем упор именно на возвращение первыми детей-сирот, тех, которые находится без мам, маленького возраста, - они наименее защищены. До конца не понятно, сколько именно сейчас там находится детей-сирот, понятно, что это очень тяжело, речь идет и об идентификации детей, поиске родственников", - добавила омбудсмен.

В 2017 году при детском омбудсмене была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. Совместно с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами был выработан алгоритм действий, благодаря которому в декабре 2018 года и феврале 2019 года в Россию из Ирака были возвращены 57 детей.

Ранее при содействии чеченских властей в Россию было эвакуировано более 150 женщин и детей из разных регионов России, а также из Узбекистана и Казахстана. По данным чеченских правозащитников, возвращения на родину ожидают еще несколько сотен российских женщин и детей, которые сейчас находятся на территории Сирии и Ирака.