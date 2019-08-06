Нормативы финансирования частных школ Москвы повысят до уровня государственных

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Нормативы бюджетного финансирования частных школ и детских садов в Москве повысят до уровня нормативных затрат на школьников для государственных образовательных организаций. Такое решение принял во вторник мэр города Сергей Собянин по итогам встречи с руководителями частных образовательных учреждений столицы.

По словам Собянина, он получает много обращений касательно того, что нынешний норматив финансирования частных школ сильно отстает от государственных. "Ко мне поступает очень много обращений о том, что плата, которую город вносит за стандарт обучения, она крайне низкая и уже не соответствует тем требованиям, которые в значительной степени, в два раза отстает от городских школ. Все это тормозит развитие частных дошкольных учреждений и школ, - сказал мэр. - Мы примем такое решение и с 1 сентября повысим городской стандарт финансирования некоммерческих организаций".

Руководитель столичного департамента образования и науки Исаак Калина отметил, что такое увеличение финансирования может обойтись бюджету города в 3 млрд рублей в год. "Есть все расчеты у нас. Если довести финансирование до наших городских нормативов, то это обойдется каждый год примерно в 3 млрд рублей бюджету", - сказал Калина.

Так, с 1 сентября размер подушевого норматива составит 125-160 тыс. рублей в год для негосударственных школ и 166-176 тыс. рублей в год для негосударственных детских садов. Он также отметил, что повышение уровня финансирования некоммерческих организаций даст негосударственным образовательным учреждениям возможность расширить социальные программы, в том числе принимать на обучение детей из малообеспеченных и многодетных семей, которые не могут оплачивать учебу полностью.

Зарплата учителей и льготы воспитанникам

Мэр добавил, что при этом заработная плата учителей в частных образовательных организациях также будет увеличена. "Как ни странно, мы видим, что заработная плата в некоторых частных школах ниже, чем в городских школах, это касается не только православных школ, но и достаточно небедных школ. Я бы очень хотел, чтобы учителя получали, в какой бы системе они ни работали, достойную заработную плату", - отметил Собянин.

Кроме того, в ходе встречи руководители частных школ подняли вопрос о том, что дети из этих образовательных организаций не могут льготно посещать музеи. Мэр отметил, что это неправильно, и этот вопрос в дальнейшем будет решен.

В настоящее время в Москве работают 190 частных образовательных организаций, в которых в 2018-2019 учебном году обучались 34 тыс. 161 человек. Из них детские сады посещали 6 тыс. 522 воспитанника, школы - 27 ытс. 639 учеников. Воспитанники частных образовательных организаций составляют 2,8% от общего числа обучающихся в системе столичного образования.