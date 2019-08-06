Власти Дагестана построят 15 ФАПов по нацпроекту "Здравоохранение" до конца 2019 года

МАХАЧКАЛА, 6 августа. /ТАСС/. Открытие модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) планируется до конца текущего года в 15 населенных пунктах Дагестана в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", сообщил ТАСС во вторник министр здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 5 августа поручил Минздраву и Минэкономразвития России в срок до 10 августа разобраться в причинах, почему в 20 субъектах РФ, в том числе в Дагестане, до сих пор не предоставлены земельные участки под строительство или установку модульных ФАПов и врачебных амбулаторий.

"В Дагестане до конца года откроется 15 модульных ФАПов, уже определены территории и выделены земельные участки под их строительство. Средства на закупку ФАПов направили из федерального бюджета в рамках реализации регионального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение", - сказал собеседник агентства.

По его словам, вопросы выделения земельных участков были "положительно и своевременно решены главами муниципалитетов совместно с руководством Минздрава республики".

Отличие модульных ФАПов от обычных - в быстрой скорости возведения. Модульные здания относятся к разряду мобильных, производятся в заводских условиях и монтируются на площадке под ключ.

Как сообщил глава министерства, модульные ФАПы появятся в малых населенных пунктах в Ахтынском, Ахвахском, Ботлихском, Гунибском, Лакском, Табасаранском, Цумадинском, Цунтинском районах и на острове Чечень в Кировском районе Махачкалы.

Доступность медпомощи

Открытие новых ФАПов, каждый из которых будет обслуживать от трех до 10 близлежащих населенных пунктов, как отметил Гаджиибрагимов, повысит доступность первичной медико-санитарной помощи сельскому населению, проживающему в удаленных районах.

"Несомненно, укрепление первичного звена районного здравоохранения такими модулями выведет оказание медико-санитарной помощи на качественно новый уровень, позволит существенно повысить доступность оказания медицинской помощи жителям республики - это одна из наших главных задач", - сказал он.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава республики, новые медпункты будут соответствовать современным требованиям. "Модульные медицинские пункты будут оснащены всем необходимым оборудованием и соответствовать современным требованиям. ФАП будет состоять из отдельной комнаты для приема больных, процедурного кабинета, санитарной комнаты, помещения для хранения медикаментов и т. д.", - отметил представитель пресс-службы.

Он добавил, что на строительство новых ФАПов выделено около 90 млн рублей.

По данным Минздрава России, федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" обеспечивает до 50% успеха реализации других федеральных проектов. Основная цель этого федерального проекта - обеспечение оптимальной доступности медицинских организаций для населения и увеличение охвата россиян медицинской профилактикой в рамках ежегодных осмотров и диспансеризации.

О нацпроекте

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" и "Развитие экспорта медицинских услуг".

Нацпроект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить 1,73 трлн рублей. Куратором нацпроекта является зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.