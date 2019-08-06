Проект "Школы молодого блогера" представят участники из КЧР на форуме "Машук-2019"

ЧЕРКЕССК, 6 августа. /ТАСС/. Участники из Карачаево-Черкесской Республики представят на молодежном образовательном форуме "Машук-2019" проект "Школа молодого блогера и SMM-специалиста", рассказала ТАСС координатор проекта Диана Гаева.

"Проект направлен на развитие необходимых компетенций и навыков у молодежи, которая хочет связать свою жизнь с блогингом и желает заниматься данной деятельностью на профессиональном уровне", - рассказала Гаева.

По ее словам, занятия в школе будут бесплатными. "Мы решили создать такой проект для тех, кто начал работать в этой сфере или хочет начать работу. Абсолютно любой житель республики сможет отправить заявку на участие, которое будет бесплатным, сейчас мы уверены, что таких людей будет немало, мы рады всем", - отметила Гаева.

Проект подразумевает создание образовательных площадок с приглашением психологов, юристов, популярных блогеров, специальных тренеров. Они будут обучать участников основным принципам написания текстов в социальных сетях, психологическим приемам, методам продвижения и рекламы, тонкостям оформления постов. В конце обучающего курса каждый участник получит сертификат об окончании школы.

Северо-Кавказский молодежный образовательный форум "Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года, за восемь лет в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил в августе с участием почти 2 тыс. представителей из регионов России и зарубежья. "Машук-2019" пройдет с 9 по 30 августа.