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Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Ей был 61 год
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер PR-отдел Conde Nast Russia/ТАСС
Описание
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
© PR-отдел Conde Nast Russia/ТАСС

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/.  Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер умерла в возрасте 61 года. Об этом ТАСС во вторник сообщила ассистент Вербер.

Алла Константиновна Вербер родилась 21 мая 1958 года в Ленинграде (Санкт-Петербурге). По настоянию родителей поступила в медучилище, но, как часто говорила в интервью, уже тогда знала, что хочет заниматься модой.

В конце 1970-х годов вместе с семьей переехала в Австрию, а затем в Канаду. Получила профильное образование, окончив факультет менеджмента университета McGuill в Монреале. В 1984 году она открыла в Торонто свой первый модный бутик Katia of Italy.

В 1989 году Вербер предложили стать представителем компании K-mart в России, и она вернулась на родину. С 1993 года сотрудничала с компанией Mercury, впоследствии став ее вице-президентом. С 2003 года была также фэшн-директором ЦУМа.

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