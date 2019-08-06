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Проехавшегося в картонном Gelandewagen нижегородского блогера проверят на нарушение ПДД

Если размеры картонной конструкции не соответствуют по ширине габаритам груза, который можно перевозить по дороге, то будет решаться вопрос о возбуждении административного дела

ТАСС, 6 августа. /ТАСС/. Управление ГИБДД по Нижегородской области начало проверку по сообщению в соцсети о поездке молодого человека на велосипеде, замаскированном под внедорожник Gelandewagen. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ведомства.

4 августа с аккаунта нижегородского видеоблогера Ильи Молодцова в Instagram было размещено видео, на котором видно, как молодой человек устанавливает картонную конструкцию в виде Gelandewagen на велосипед и ездит с ней по городу.

"В настоящее время проводится проверка видео на предмет нарушения [блогером] правил дорожного движения", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве отметили, что на видео зафиксированы моменты, когда молодой человек пересекает сплошную линию. Также сотрудники Госавтоинспекции оценят размеры картонной конструкции - если она не соответствует по ширине габаритам груза, который можно перевозить по дороге, то это является нарушением ПДД. В настоящее время решается вопрос о возбуждении административного дела.

 

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РоссияНижегородская область
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