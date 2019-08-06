Собранные на "Екатерининской ассамблее" деньги направят детскому центру протезирования

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Деньги, которые будут собраны в 2019 году на благотворительном вечере "Екатерининская ассамблея" в Екатеринбурге, передадут для лечения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, сообщил во вторник департамент информационной политики Свердловской области.

"Деньги будут направлены на протезирование, реабилитацию и социальную адаптацию детей, имеющих патологию опорно-двигательной системы, в детский центр протезирования "Хочу ходить", учредителем которого является благотворительный фонд "Жизнь в движении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе более 30 детей-инвалидов нуждаются в протезах нижних конечностей, креслах-колясках, специальных корсетах и ходунках, изготавливаемых по индивидуальному заказу.

Фонд "Жизнь в движении" создан в 2014 году. Главным направлением его работы стало развитие программы "Хочу ходить", которая включает в себя полный цикл поддержки: проведение необходимых операций, протезирование нижних конечностей, реабилитацию, а также социальную и психологическую поддержку детей.

Благотворительный аукцион "Екатерининская ассамблея" проводится в Екатеринбурге с 2011 года. Мероприятие традиционно проходит в начале декабря. Лотами являются предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников. Собранные деньги в виде гранта идут на реализацию выбранного благотворительного проекта.

В 2018 году участники акции собрали более 31 млн рублей, которые направили на покупку переносных аппаратов искусственной вентиляции легких для областной детской клинической больницы № 1 в Екатеринбурге.