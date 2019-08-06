Кузнецова просит проверить основания для лишения родительских прав участников митинга

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам детей Анна Кузнецова призывает проверить правовые основания для лишения прав родителей, которые пришли с детьми на несанкционированный митинг в Москве 27 июля. Об этом сообщила во вторник пресс-служба омбудсмена.

"Лишение родительских прав - это крайняя мера, применимая в том случае, если родители, допустившие правонарушение, не осознают своей вины и не готовы менять свое поведение и отношение к своему ребенку. Важно понять правовые основания к составлению данного иска. В настоящее время мы выясняем все обстоятельства", - приводит пресс-служба слова Кузнецовой

По ее словам, привлечение к участию в несанкционированных митингах несовершеннолетних, "тем более использование малолетних детей в качестве щита" недопустимо. "Очевидно, что в ходе подобных акций под угрозой может оказаться не только здоровье, но и жизнь ребенка. Среди участников могут оказаться и провокаторы, поведение которых непредсказуемо, может быть опасно для детей и взрослых. В данном случае лица, в том числе и родители, причастные к вовлечению детей в митинги, должны осознавать всю ответственность за здоровье и безопасность ребенка, а она превыше всего", - добавила она.

По словам Кузнецовой, компетентные органы обязательно разберутся в произошедшем, "тогда можно будет делать определенные выводы".

Ранее сообщалось о том, что прокуратура Москвы требует лишить родительских прав участников несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы, пришедших на нее с ребенком. Супружеская пара приняла участие в несанкционированном митинге с годовалым сыном. При этом отец мальчика не обладает правом голоса в запланированных на сентябрь 2019 года выборах в Москве, поскольку имеет лишь временную регистрацию. Кроме того, прокуратура проводит проверки и в отношении иных лиц, которые участвовали в несанкционированных акциях с малолетними детьми, а также вовлекали несовершеннолетних.

На несанкционированном митинге в центре Москвы 27 июля были задержаны более 1000 человек. 3 августа полиция и Росгвардия задержали около 600 участников незаконной акции.