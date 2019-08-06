Посольство РФ в Мехико выразило соболезнования мексиканцам в связи с трагедией в Эль-Пасо

МЕХИКО, 6 августа. /ТАСС/. Российское посольство в Мексике соболезнует мексиканцам в связи со стрельбой в Эль-Пасо. Соответствующую запись дипломатическое представительство разместило во вторник в своем Twitter.

"Соболезнуем мексиканским друзьям и выражаем солидарность с ними в связи с трагедией в Эль-Пасо, Техас", - говорится в тексте.

Стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо 3 августа устроил 21-летний мужчина. Погибли 22 человека, более 20 пострадали, нападавшего задержала полиция. В числе жертв оказались восемь мексиканцев, еще шестеро получили ранения.

Власти латиноамериканской страны назвали случившееся в Эль-Пасо терактом против мексиканцев в США. Они также объявили, что примут участие в расследовании этого преступления и судебном разбирательстве.