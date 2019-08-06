Кабмин расширил список медицинских показаний для вождения автомобиля с ручным управлением

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Правительство РФ расширило перечень медицинских показаний для вождения автомобиля с ручным управлением, включив туда граждан, у которых отсутствует нижняя конечность либо стопа. Соответствующее правительственное распоряжение опубликовано на сайте кабмина во вторник.

Документ дополняет перечень медицинских показаний для вождения машины с ручным управлением. Ранее инвалиды с такими дефектами имели право управлять автомобилем лишь с автоматической трансмиссией.

В настоящее время в перечень медицинских показаний для вождения машины с ручным управлением входят также люди со значительной деформацией стопы, с укороченной более чем на 6 см нижней конечностью, с двумя ампутированными бедрами или голенями.

Кроме того, водить автомобиль с ручным управлением могут люди с культей одного бедра или голени, со стойкой деформацией или заболеванием нижних конечностей, таза или позвоночника, параличом нижних конечностей при возможности сидения, а также повреждением нервно-сосудистого пучка одной ноги с трофическими язвами.