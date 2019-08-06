Жительница Пермского края пожаловалась в ЕСПЧ после депортации ее мужа из России

ПЕРМЬ, 6 августа. /ТАСС/. Мать троих несовершеннолетних детей из Пермского края подала заявление в Европейский суд по правам человека, после того, как ее мужа, гражданина Таджикистана, выдворили из России и семья осталась без средств к существованию. Об этом сообщается на сайте регионального уполномоченного по правам человека Павла Микова.

"В адрес уполномоченного по правам человека в Пермском крае обратилась гражданка РФ, семья которой с тремя несовершеннолетними детьми оказалась в трудной жизненной ситуации по причине того, что ее супруг, гражданин Таджикистана, был признан виновным в совершении административного правонарушения был выдворен за пределы РФ семья подала заявление в Европейский суд по правам человека. Информация о регистрации заявления получена", - говорится в сообщении.

По информации на сайте омбудсмена, в конце августа 2018 года Карагайский районный суд признал виновным гражданина Таджикистана в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Уклонение выезда из РФ по истечении определенного срока пребывания"). Отмечается, что суд не принял во внимание доводы о наличии у супругов малолетних детей в России и необходимости их воспитания в полной семье, а также не учел обстоятельства, по которым гражданин Таджикистана оказался в положении иностранного гражданина, находящегося без законных оснований на территории РФ.

После депортации мужа женщина осталась одна с детьми в возрасте 6 месяцев, 4 и 5 лет в полуразобранном доме, поскольку отец не успел закончить работы по его утеплению, помимо этого, в недостроенном доме из-за прорыва водопровода не было водоснабжения.

Оказавшись практически без средств к существованию, жительница Карагайского района обратилась за помощью к омбудсмену, после чего Министерство социального развития Пермского края предоставило многодетной семье продукты питания, одежду и обувь. Работники территориального управления соцзащиты по Карагайскому району оформили выплату пособий, администрация Менделеевского сельского поселения обеспечила семью дровами на зимний период.