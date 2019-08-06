Программу подготовки "#ДоброволецНАО" пройдут около 100 активных волонтеров округа

НАРЬЯН-МАР, 6 августа. /ТАСС/. Серия из 15 образовательных семинаров и тренингов для волонтеров Ненецкого автономного округа пройдет в Нарьян-Маре в рамках проекта "#ДоброволецНАО", который будет реализован в августе-декабре 2019 года. Об этом рассказала ТАСС куратор проекта Наталья Дуркина.

Проект "Социальная активность", реализуемый в рамках национального проекта "Образование" предполагает создание условий для развития добровольчества в России. Ранее сообщалось, что на его реализацию могут быть выделены дополнительные средства сверх предусмотренных до 2024 года 27,3 млрд рублей.

"Мы бы хотели в рамках проекта "Социальная активность" для наших волонтеров организовать 15 образовательных мероприятий, повысить их компетенции, чтобы у них были знания и умения, которые они могли бы распространить в своих муниципальных образованиях. На данный момент активно действующих на территории округа добровольцев чуть более 400 человек. В рамках, проекта #ДоброволецНАО планируется обучить около 100 волонтеров, в том числе проживающих и ведущих добровольческую деятельность в отдаленных от центра муниципальных образованиях округа", - рассказала Дуркина ТАСС, добавив, что на эти цели планируется выделить около 400 тыс. рублей.

По ее словам, сегодня так или иначе вовлечены в волонтерскую деятельность около 8% из 44-тысячного населения Ненецкого автономного округа. До 2024 года добровольцы рассчитывают увеличить эту долю до 14% населения. Однако для этого необходимо как привлекать новых добровольцев, так и обучать уже действующих. "Активных волонтеров немного, это связано с тем, что из некоторых районов округа можно выехать только на вертолетах. Из-за этого лишь малая доля волонтерских объединений уделяет внимание образовательной части, как следствие, добровольцы не знают, как себя вести в определенных ситуациях, что ухудшает качество работы и демотивирует их", - отметила Дуркина.

Новый проект, как рассчитывают организаторы, позволит внимание жителей региона к волонтерству.

"Тренинги и семинары помогут увеличить уверенность волонтеров в себе, приобрести опыт в разных областях деятельности и работы с разными категориями населения, начиная от умения выдать листовку проходящим на улице людям до качественного оказания той или иной социальной услуги. Мы планируем, что они узнают, как вовлекать людей в волонтерскую деятельность, как поддерживать мотивацию, как работать с волонтерами, чтобы не было эмоционального выгорания, как поддерживать командный дух, как создать костяк, который захочет постоянно заниматься", - пояснила Дуркина.