Суд частично удовлетворил иск властей Петербурга к вузу ИТМО, где произошли обрушения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Петроградский районный суд Петербурга во вторник частично удовлетворил иск городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) к университету ИТМО (Санкт-Петербургский исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики), где в середине февраля произошло обрушение в одном из корпусов. Об этом сообщается в картотеке на сайте суда.

"Иск удовлетворен частично", - сказано в картотеке.

Ранее сообщалось, что комитет в своем исковом требовании просил суд обязать ИТМО в течение шести месяцев с даты вступления решения суда в законную силу провести в обрушившемся здании (объект культурного наследия регионального значения) комплекс противоаварийных работ. Заявители также просили обязать ответчика до октября 2021 года выполнить работы по реставрации этого здания, а также установить размер средств, подлежащих взысканию с вуза в пользу КГИОП, в размере 200 тыс. рублей за каждый случай неисполнения решения суда в срок, а в случае дальнейшего неисполнения - 300 тыс. рублей ежемесячно.

Петроградский районный суд снизил запрошенную комитетом сумму неустойки до 50 тыс. рублей и до 100 тыс. рублей.

В середине февраля в корпусе университета ИТМО, который располагается в здании XIX века на улице Ломоносова в центре Петербурга, произошло сквозное обрушение кровли и перекрытий с пятого по второй этажи, когда в здании шли занятия. Погибших и пострадавших не было. По оценкам ректора, в результате ЧП было повреждено имущество лабораторий на сумму около 70 млн рублей.

В МЧС предварительной причиной ЧП назвали нарушение технических требований при проведении ремонтных работ. Следственный комитет России по факту обрушения перекрытий возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ").