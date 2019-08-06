Беглов предложил внедрить систему распознавания лиц в жилом фонде Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил внедрить разработку научно-производственного объединения "Импульс" (НПО, Петербург) - систему идентификации лиц - в городской жилой фонд. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

"Разработка предприятия - система хранения с биометрическим контролем доступа. Она дает возможность перейти от использования пластиковых карт, паролей и талончиков к новому формату идентификации - считыванию квази-3D образа лица и радужной оболочки глаза. Подделать очень сложно эту систему в отличие от отпечатков пальцев. [Беглов] предложил внедрять уникальную систему видеонаблюдения НПО "Импульс" в жилом фонде, создавать "умные" домофоны, которые обеспечат комфорт и безопасность жильцов", - говорится в сообщении.

Также разработка может быть использована на вокзалах, в аэропортах, в системе банковских депозитных ячеек, в спортивных центрах, больницах и учебных заведениях.

НПО "Импульс" (входит в холдинг "Росэлектроника" ГК Ростех) - предприятие, которое более 60 лет специализируется на разработке информационно-управляющих систем для вооруженных сил.

Проект "Умный город" стартовал в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы реализации проекта.