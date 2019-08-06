В Краснодаре в 2021 году откроется школа-интернат для одаренных детей

СОЧИ, 6 августа. /ТАСС/. Школа-интернат для одаренных детей региона заработает в Краснодаре в 2021 году. В учреждении будут использованы практики сочинского образовательного центра "Сириус", созданного по инициативе президента РФ, сообщил журналистам во вторник глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Сириус" - это уже известный крупный научно-образовательный центр, точка притяжения для ребят со всей страны. Но мы приняли для себя принципиальное решение создать в крае еще один магнит для одаренных детей - аналогичную школу мы построим и в Краснодаре. Она заработает в 2021 году, поступить туда сможет на конкурсной основе ученик из любой точки региона. Это будет интернат, в котором дети смогут жить и учиться", - сказал глава Кубани.

Он подчеркнул, что всего в Краснодарском крае будут две школы для талантливых подростков. "Одна из них откроется в Сочи. Как сегодня сказал президент, там будут учиться талантливые дети из Сочи, всего края и других регионов. Ход строительства контролирую лично. Такие объекты - это наши главные инвестиции в будущее. Мы сегодня должны выявлять и поддерживать тех талантливых мальчишек и девчонок, которые будут создавать завтрашний день Краснодарского края", - добавил Кондратьев.

Ранее пресс-служба администрации Краснодарского края сообщала, что школа "умников и умниц" в Краснодаре рассчитана на 1,1 тыс. мест, также в проекте предусмотрен интернат на 600 мест и плавательный бассейн.

Образовательный центр "Сириус", работу которого курирует образовательный фонд "Талант и успех", открыт в июне 2015 года в Сочи на базе олимпийских объектов по инициативе президента России Владимира Путина. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из разных регионов России.