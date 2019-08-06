Минобрнауки предлагает снизить требования к оценке эффективности вузов

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ предлагает внести изменения в перечень показателей эффективности деятельности университетов и снизить требования к оценке вузов, но учреждения Москвы и Санкт-Петербурга будут оценивать жестче, чем других регионов. Соответствующий проект приказа министерства опубликован во вторник на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту приказа, все учебные учреждения делятся на две группы - "учреждения, находящиеся на территории городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга", и "учреждения, за исключением учреждений, входящих в первую группу". Для второй группы значения почти всех показателей ниже: вузы Москвы и Санкт-Петербурга получат 0 баллов, если средний балл за единый государственный экзамен(ЕГЭ) студентов будет ниже 67, в других регионах необходимо преодолеть порог в 60 баллов.

Большинство показателей в проекте приказа также снизилось. Согласно действующему приказу, средний балл студентов по ЕГЭ должен быть выше 70 для всех регионов. Число иностранных студентов, согласно проекту приказа, в регионах должно быть от 2% (4% для Москвы и Санкт-Петербурга) для получения баллов по этому показателю. Действующий приказ предусматривает минимальный порог - 7% для учреждений во всех регионах.

В проекте приказа также сокращается количество показателей в разделе "научная деятельность". На сегодняшний день учитываются число публикаций вуза и количество цитирований изданных за последние пять лет публикаций в двух информационно-аналитических системах научного цитирования - Web of Science и Scopus. Минобрнауки предлагает оставить только одну систему - Web of Science.