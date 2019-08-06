Беглов поддержал идею создания памятника строителям в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поддержал инициативу создания памятника строителям в городе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

"Это общественная инициатива Объединения строителей Санкт-Петербурга, которую мы поддерживаем", - цитирует пресс-служба слова Беглова с церемонии награждения работников строительного комплекса в преддверии Дня строителя.

Как отметил глава города, к конкурсу на разработку проекта будут привлечены лучшие архитекторы, а победителя определит экспертный совет.

День строителя отмечается в России во второе воскресенье августа. В этом году он приходится на 11 августа.