Летний международный фестиваль искусств будет ежегодно проводиться в центре "Сириус"

СОЧИ, 6 августа. /ТАСС/. Международный фестиваль, в рамках которого будут организованы музыкальный и хореографический конкурсы, будет проводиться каждое лето в образовательном центре "Сириус". Об этом ТАСС сообщила руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

С инициативой расширить программу музыкального конкурса "Созвездие" другими направлениями Шмелева обратилась во вторник к президенту России Владимиру Путину на заседании попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех".

"Мы утвердили расширенные составы экспертных советов по направлению "музыка" - это все те, кто был в экспертном составе и жюри конкурса "Созвездие". И это нам позволяет сделать конкурс ежегодным, сделать и фестиваль, который тоже будет ежегодно проводиться в Сочи - летний фестиваль "Сириус", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в рамках фестиваля также будут проводиться музыкальный и балетный конкурсы, в которых примут участие как именитые музыканты и артисты балета, так и самые одаренные выпускники "Сириуса". "Мы хотим сделать его [фестиваль] всемирно известным брендом, чтобы он нес идею того, что маститые наставники работают с самыми талантливыми юными артистами", - пояснила глава фонда.

Образовательный центр "Сириус", работу которого курирует фонд "Талант и успех", открыт в июне 2015 года в Сочи на базе олимпийских объектов. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из разных регионов России.