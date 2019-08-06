У следствия нет претензий к супругам, пришедшим на акцию в Москве с ребенком

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Следственный комитет завершил следственные действия с Дмитрием и Ольгой Проказовыми, пришедшими на несанкционированную акцию в центре Москвы 27 июля с годовалым сыном, по уголовному делу о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Как сообщил ТАСС адвокат Максим Пашков, представляющий интересы семьи, претензий у следствия к Проказовым нет.

Ранее сообщалось, что СК допрашивает Проказовых в рамках возбужденного дела по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности") и 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

"Допрос окончен. Никому претензий не имеется. Установлено, что Сергей Фомин [фигурант уголовного дела о массовых беспорядках, объявленный в розыск] является близким родственником матери ребенка, он крестный отец детей семьи Проказовых. Они вместе шли, никакое оцепление не прорывали, ни в каких митингах они не участвовали", - сказал защитник. Он добавил, что идут необходимые следственные действия для установления действительных обстоятельств дела.

Ранее прокуратура Москвы направила в Перовский суд столицы исковое заявление о лишении Проказовых родительских прав. В прокуратуре считают, что из-за действий родителей здоровье и жизнь мальчика подверглись опасности, кроме того, их действия повлекли причинение ему физического и морального вреда.

Супружеская пара 27 июля приняла участие в несанкционированном митинге с годовалым сыном. В прокуратуре указали, что отец мальчика не обладает правом голоса в запланированных на сентябрь 2019 года выборах в Москве, поскольку имеет лишь временную регистрацию.

На несанкционированном митинге в центре Москвы 27 июля были задержаны более 1000 человек. 3 августа полиция и Росгвардия задержали около 600 участников незаконной акции.