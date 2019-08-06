Власти Амурской области выплатили пострадавшим от паводка около 14 млн рублей

ТАСС, 6 августа. Власти Амурской области выплатили жителям региона, которые пострадали от паводка, в общей сложности около 14 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте правительства Амурской области.

"Амурчанам, пострадавшим от паводка, уже выплачено помощи на сумму 8,7 млн рублей по линии соцзащиты и 5 млн рублей - из резервного фонда", - уточняется в сообщении.

По данным властей, самая сложная ситуация наблюдается рядом с поселком Иннокентьевка в Архаринском районе, где проходит гребень паводка по Амуру. "Накануне в село из Благовещенска прибыла оперативная группа ГУ МЧС России по Амурской области. Всю минувшую ночь пожарные, чтобы не допустить подтопления жилых домов, возводили дамбу высотой около полуметра, укладывали мешки с грунтом", - отметили в пресс-службе. Другую дамбу возводят в селе Северное, работы планируют завершить 7 августа.

Власти также ведут работу по восстановлению сообщения с селом Норск в Селемджинском районе, которое стал одним из первых населенных пунктов, пострадавших от паводка. Открыть движение к селу со стороны поселка Февральск планируется в течение двух-трех дней.

В Амурской области с 25 июля действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводков. На территории области остаются подтопленными 30 жилых домов, более 1 тыс. приусадебных участков, эвакуированы более 2,3 тыс. человек. Люди находятся в четырех пунктах временного размещения. Наиболее пострадали от паводка в регионе Мазановский и Селемджинский районы.