СПЧ просит Денисову проверить условия содержания осужденных на Украине российских военных

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил обращение украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой с просьбой проверить условия содержания осужденных на Украине российских военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова из-за появившейся информации об ухудшении состояния их здоровья. Документ с обращением, подписанным главой СПЧ Михаилом Федотовым, опубликован на официальном сайте Совета.

"Председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов сегодня обратился к уполномоченному по правам человека Верховной рады Людмиле Денисовой с просьбой проверить условия содержания и соблюдение прав российских граждан Александра Баранова и Максима Одинцова, которые находятся в украинских пенитенциарных учреждениях (Киевский следственный изолятор, Житомирская исправительная колония)", - говорится в сообщении на сайте.

Согласно тексту обращения, от адвоката россиян Валентина Рыбина поступила информация, что Одинцов и Баранов содержатся в неудовлетворительных условиях: они ограничены в возможности выходить на прогулки и дышать свежим воздухом, не обеспечены надлежащей медпомощью, а также жалуются на некачественное питание. Также в документе говорится, что в СПЧ поступила информация о существенном ухудшении состояния здоровья россиян.

В ноябре 2016 года Минобороны РФ сообщило, что Служба безопасности Украины похитила и вывезла на территорию Николаевской области прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова. Согласно информации представителя штаба Черноморского флота РФ, российских военных через подставных лиц выманили на украинскую территорию "якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины". Сразу после пересечения границы военные были задержаны, им были предъявлены обвинения в государственной измене. В феврале 2018 года суд признал их виновными, Одинцов был приговорен к 14 годам лишения свободы, Баранов - к 13.