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МИД России выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы МИД Индии

Сушма Сварадж умерла 6 августа в возрасте 67 лет

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ выразило соболезнования в связи с уходом из жизни экс-главы МИД Индии Сушмы Сварадж. Соответствующая запись размещена во вторник в Twitter ведомства.

"Приносим глубокие соболезнования народу Индии в связи с безвременной кончиной бывшего министра иностранных дел этой дружественной страны Сушмы Сварадж", - говорится в сообщении.

Бывший министр иностранных дел и государственный деятель Индии Сушма Сварадж умерла 6 августа в возрасте 67 лет. Сварадж возглавляла МИД Индии с 2014 до 2019 годы.

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