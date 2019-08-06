Запуск второго энергоблока чешской АЭС "Дукованы" перенесен на сентябрь

ПРАГА, 6 августа. /ТАСС/. Сроки запуска второго энергоблока расположенной на юго-востоке Чехии АЭС "Дукованы", внеплановая остановка которого прошла 24 июня, перенесены на месяц: с середины августа на середину сентября. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь станции Иржи Бездек.

"Второй энергоблок остановлен из-за проблем на одном из шести парогенераторов, - отметил он. - Продолжаются необходимые контрольно-ремонтные работы. В начале сентября пройдет тестирование работы систем. Затем предстоит запуск энергоблока и выведение его на полную мощность".

Внеплановая остановка второго энергоблока прошла через день после завершения на нем плановых ремонтно-профилактических работ, которые продолжались с 17 мая по 23 июня. Тогда же была произведена замена одной пятой части топлива. В середине июля энергетики сообщили о решении проблем с парогенератором и начале запуска второго энергоблока, однако из-за них пришлось вновь остановить его.

В середине августа, как напомнил Бездек, запланирована остановка также и первого энергоблока АЭС "Дукованы". Там будут проведены ремонтно-профилактические работы и замена одной пятой части топлива.

В Чехии действуют две АЭС, более новой из которых является введенная в эксплуатацию в 2002 году АЭС "Темелин" (Южная Чехия). Обе они были возведены при помощи СССР: Советский Союз и ЧССР подписали соответствующий договор в 1970 году. Строительство АЭС "Дукованы" началось в 1974 году. До 1987 года были сданы в эксплуатацию четыре ее энергоблока, общая мощность которых составляет 2040 МВт. Чешские эксперты рассчитывают, что они будут находиться в эксплуатации, как минимум, до 2045 года.