В ФБР сообщили, что стрелок в Огайо проявлял интерес к ненавистническим идеологиям

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Мужчина, открывший в ночь на минувшее воскресенье стрельбу в американском городе Дейтон (штат Огайо), проявлял интерес к "ненавистническим идеологиям". Об этом заявил во вторник представитель Федерального бюро расследований (ФБР) Тодд Уикерхэм, трансляцию его выступления вел телеканал CNN .

"В ходе расследования мы обнаружили свидетельства того, что стрелок изучал ненавистнические идеологии", - отметил он. При этом Уикерхэм отказался ответить на вопрос, о каких именно убеждениях идет речь. Он подчеркнул, что "не намерен в данный момент вдаваться в подробности, потому что мы находимся на очень ранней стадии расследования, нам предстоит получить и изучить еще очень большое количество материалов и улик".

По словам Уикерхэма, ФБР рассчитывает в ходе расследования, которое оно проводит совместно с полицией Дейтона, выяснить, повлияла ли какая-либо из радикальных идеологий на решение преступника открыть стрельбу. В ведомстве также намерены понять мотив стрелка а также установить, мог ли кто-либо сподвигнуть его на совершение преступления.

В субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vistaв Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападавшего задержала полиция. Стрелявший разместил в интернете "манифест" с призывами "не допустить вторжения в Техас" мексиканских иммигрантов.

В ночь на воскресенье стрельба также была открыта в центре Дейтона, в результате погибли девять человек, ранения получили 27. Стрелок был убит на месте сотрудниками полиции. Еще семь человек получили ранения ночью при стрельбе в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс).