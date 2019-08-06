В ФБР сообщили, что стрелок в Огайо проявлял интерес к ненавистническим идеологиям

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Мужчина, открывший в ночь на минувшее воскресенье стрельбу в американском городе Дейтон (штат Огайо), проявлял интерес к "ненавистническим идеологиям". Об этом заявил во вторник представитель Федерального бюро расследований (ФБР) Тодд Уикерхэм, трансляцию его выступления вел телеканал CNN.
"В ходе расследования мы обнаружили свидетельства того, что стрелок изучал ненавистнические идеологии", - отметил он. При этом Уикерхэм отказался ответить на вопрос, о каких именно убеждениях идет речь. Он подчеркнул, что "не намерен в данный момент вдаваться в подробности, потому что мы находимся на очень ранней стадии расследования, нам предстоит получить и изучить еще очень большое количество материалов и улик".
По словам Уикерхэма, ФБР рассчитывает в ходе расследования, которое оно проводит совместно с полицией Дейтона, выяснить, повлияла ли какая-либо из радикальных идеологий на решение преступника открыть стрельбу. В ведомстве также намерены понять мотив стрелка а также установить, мог ли кто-либо сподвигнуть его на совершение преступления.
В субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vistaв Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападавшего задержала полиция. Стрелявший разместил в интернете "манифест" с призывами "не допустить вторжения в Техас" мексиканских иммигрантов.
В ночь на воскресенье стрельба также была открыта в центре Дейтона, в результате погибли девять человек, ранения получили 27. Стрелок был убит на месте сотрудниками полиции. Еще семь человек получили ранения ночью при стрельбе в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс).