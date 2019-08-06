В Цхинвале зажгут свечи в память о погибших в ходе конфликта 2008 года

ЦХИНВАЛ, 7 августа. /ТАСС/. Изменения были внесены в традиционную программу траурных мероприятий "Горькой памяти слеза", которые проводятся 7-8 августа в Южной Осетии в память о военном конфликте 2008 года. Об этом ТАСС в среду сообщила министр культуры республики Жанна Зассеева, возглавляющая комиссию по подготовке и проведению значимых для республики мероприятий. По ее словам, в ходе церемонии впервые исполнят написанное к дате музыкальное произведение композитора Мурата Плиева, а дети зажгут в память о погибших свечи.

"В этом году мы решили внести изменения в традиционную программу траурных мероприятий, которые 7-8 августа проходят под общим названием "Горькой памяти слеза". Мы вспомним каждого защитника Отечества, отдавшего свою жизнь, защищая нас - народ Южной Осетии, и зажжем в их память свечи. Это и наши ребята, и российские солдаты, которым мы обязаны, как своим собственным детям. Они все - защитники Отечества, которые не имеют национальности", - сказала Зассеева.

По словам министра, мероприятия продолжатся 8 августа, тогда к памятнику павшим защитникам Отечества будут возложены цветы.

Зажженные свечи

Как рассказала Зассеева, траурные мероприятия начнутся в 22:30 мск в "Музее сожженных душ", расположенном у въезда на Зарскую дорога, которая была единственным маршрутом, связывавшим в 2008 году столицу Южной Осетии с Россией. "У "Дерева скорби" (монумент в форме дерева с опадающей листвой в круге из расстрелянных с грузинской стороны автомобилей пытавшихся покинуть Цхинвал беженцев - прим. ТАСС) состоится поминальная служба и будут зажжены свечи в память о погибших", - уточнила министр и добавила, что "возле каждой сожженной машины будет стоять ребенок с горящей свечой как символ жизни и неугасающей памяти".

Министр добавила, что для участников траурных мероприятий впервые исполнят сочинение молодого осетинского композитора Мурата Плиева, подготовленное специально к памятной дате.

"Это очень мощное произведение, которое каждый человек воспримет по-своему, - сказала Зассеева. - Неповторимая музыка в исполнении скрипки и осетинского струнного инструмента фандыр не оставит равнодушным".

Основные мероприятия, по словам министра, пройдут в центре Цхинвала у Георгиевской лестницы в 23:30 мск. Участники акции в окружении портретов погибших и с зажженными свечами в руках будут вспоминать события августа 2008 года. "Впервые в ходе акции с воспоминанием о событиях августовской войны и осуждением всякого проявления фашизма выступит российский миротворец, а также очевидцы событий - дети Цхинвала и представители общественности", - уточнила Зассеева.

11-я годовщина конфликта

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.