NYT: увлечение жестокими видеоиграми не влияет напрямую на рост насилия в обществе

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Увлечение жестокими компьютерными и видеоиграми незначительно влияет на радикализацию общества и рост числа случаев проявления жестокости. С таким мнением выступила во вторник газета The New York Times , ссылаясь на данные исследований экспертов.

Так, издание приводит мнение исследователей из американской некоммерческой организации Ассоциация психологических наук (APS, Association for Psychological Science). Они отмечают, что "в большинстве случаев видеоигры, пропагандирующие насилие, действительно увеличивают риск агрессивного поведения". Однако, по их мнению, "эффекты таких проявлений практически всегда незначительны".

Издание отмечает, что термин "агрессия", о котором пишут авторы исследования, редко можно приравнять к желанию взять в руки огнестрельное оружие, не говоря уже о намерении совершить массовое убийство. Поэтому, по мнению The New York Times, видеоигры с жестоким сюжетом или сценами насилия не являются ключевым фактором в решении того или иного виртуального игрока открыть стрельбу в реальной жизни.

"Большое число мужчин в США играли или играют в видеоигры, но лишь единицы совершают массовые убийства, - отмечает издание. - В странах Азии видеоигры еще более распространены, однако массовые убийства [случаются там] намного реже".

Президент США Дональд Трамп в понедельник выступил с заявлением, в котором обратил внимание на то, что Соединенные Штаты должны положить конец фактически сложившейся в обществе практике восхваления насилия.

"Это касается в том числе кровавых видеоигр, которые теперь стали обыденностью. Сегодня трудным подросткам ничего не стоит окружить себя культурой, которая восхваляет насилие, - указал американский лидер. - Мы должны положить этому конец или существенно сократить масштабы этого".

В субботу 21-летний мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападавшего задержала полиция. Стрелявший разместил в интернете "манифест" с призывами "не допустить вторжения в Техас" мексиканских иммигрантов.

В ночь на воскресенье стрельба также была открыта в центре Дейтона, в результате погибли девять человек, ранения получили 27. Стрелок был убит на месте сотрудниками полиции. Еще семь человек получили ранения ночью при стрельбе в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс).