"Известия": средняя цена школьного набора в июле выросла на 2%

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Средняя стоимость так называемого школьного набора, в который входят форма, обувь и канцелярские товары, в июле 2019 года выросла на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 10,7 тыс. рублей. Об этом в среду сообщает газета " Известия ", которая ознакомилась со статистикой оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

"Средний чек на школьный набор в июле 2019 года составил чуть более 10,7 тыс. рублей, что на 2% больше, чем в аналогичный период прошлого года", - говорится в публикации. Уточняется, что оператором были проанализированы данные о продажах товаров для школьников, поступившие от более чем 800 тыс. онлайн-касс в стране. Отмечается, что в Москве средний чек на аналогичный набор в июле текущего года составили около 15 тыс. рублей, что на 6% больше, чем в 2018 году, и на 40% дороже, чем в среднем в России.

Как сообщает газета, больше всего в России увеличился средний чек на блузки или рубашки - он составил 1,1 тыс. рублей. Товары из этой категории обошлись родителям почти на 30% дороже, чем в прошлом году.

"Стоимость школьной формы в наборе составила 1,8 тыс. рублей - рост на 6% на фоне общего увеличения количества покупок на 40%. Средний чек на детские брюки или юбки превысил 800 рублей, что на 1% больше, чем в 2018 году. Стоимость пенала в июле составила 550 рублей (рост 18%), набора канцелярских товаров - 645 рублей (плюс 3%)", - пишут "Известия".

В то же время, снизились затраты на обувь и школьные рюкзаки. Так, средний чек на детские кроссовки, по данным издания, снизился по сравнению с 2018 годом на 6,5%, до 1,7 тыс. рублей, рюкзаки подешевели на 2%, до 1,7 тыс. рублей. Затраты на туфли и ботинки сократились на 13%, до 1,3 тыс. рублей, а средняя стоимость настольной лампы составила чуть более 900 рублей, что на 2% ниже прошлогоднего уровня. Как пояснили изданию в "Платформе ОФД", в этой группе товаров россияне предпочитали покупать "более дешевую продукцию по сравнению со средними значениями на рынке".

Также в исследовании отмечается, что в России активно развивается онлайн-торговля товарами для школьников.