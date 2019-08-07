Команда провинции Хайнань примет участие в чемпионате по робототехнике для детей

ХАЙКОУ /Китай/, 7 августа. /ТАСС/. Китайская южная провинция Хайнань направит команду для участия во Всемирном чемпионате по робототехнике для детей, который состоится в конце этого месяца в Пекине. Об этом сообщила газета "Хайкоу жибао".

В начале августа в административном центре провинции - городе Хайкоу - состоялся отборочный турнир для всех желающих принять участие в чемпионате. Более 80 претендентов в возрасте от 6 до 13 лет в составе 52 команд боролись за звание лучших. По итогам соревнований организаторы выбрали команду-победителя, которая представит Хайнань на соревнованиях в Пекине.

Детский чемпионат пройдет на полях Всемирного конгресса по робототехнике, который состоится 20-25 августа в Международном выставочном комплексе китайской столицы. Как ожидается, в этом году в конгрессе примут участие представители свыше 600 предприятий, специализирующихся в сфере робототехники, из более 20 стран и регионов мира.

Чемпионат для детей проводится в рамках конгресса с 2015 года. За это время он стал хорошей площадкой для обмена знаниями и навыками между юными энтузиастами и любителями науки. В рамках чемпионата пройдут соревнования, в которых и будет определен победитель.