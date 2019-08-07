Лайнер Maasdam зайдет во Владивосток на 5,5 часов раньше, чтобы не попасть в шторм

ВЛАДИВОСТОК, 7 августа. /ТАСС/. Туристический лайнер Maasdam, который планировал прийти во Владивосток в 06:00 местного времени 8 августа (23:00 мск 7 августа), зайдет в порт на 5,5 часов раньше, чтобы не попасть в тропический шторм. Об этом ТАСС сообщил директор Владивостокского морского терминала Валерий Нагорный.

Ранее Приморский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на 8-9 августа в связи с прогнозируемым выходом тропического шторма "Франциско" к южному побережью Приморья. По информации синоптиков, в отдельных районах края прогнозируются грозы, на побережье скорость ветра будет достигать 18-23 м/с. Лайнер Maasdam должен прибыть в порт Владивосток 8 августа.

"Пока в расписании остается та же дата захода судна - 8 августа, но, по нашей информации, судно планирует пришвартоваться в 00:30 (18:30 7 августа мск), чтобы избежать шторма", - сказал Нагорный. По информации морского терминала, на лайнере будут туристы из США, Канады, Австралии и Японии, которые вышли из порта Йокогама (Япония) в 14-дневный круиз. За это время лайнер посетит девять портов, в том числе российские Владивосток и Корсаков.

ГУ МЧС региона рекомендует всем судам в крае не выходить в акваторию на период действия предупреждения. Морской спасательно-координационный центр будет оповещать проходящие суда о неблагоприятных явлениях.

Лайнер Maasdam принадлежит компании Holland America Line. Он вмещает 1258 пассажиров и 580 членов экипажа. Лайнер должен посетить Владивосток 8 и 22 августа.