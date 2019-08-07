Военные прокуроры начали прием граждан после пожара на складе под Ачинском

АЧИНСК /Красноярский край/, 7 августа. /ТАСС/. Сотрудники военной прокуратуры Центрального военного округа (ЦВО) совместно с коллегами из прокуратуры Красноярского края начали прием граждан в городе Ачинске, около которого произошел пожар на складе боеприпасов. Об этом журналистам сообщил заместитель военного прокурора ЦВО полковник юстиции Дмитрий Шуваркин.

"Военной прокуратурой Центрального военного округа совместно с нашими коллегами из прокуратуры Красноярского края организованы пункты приема граждан. В Ачинске пункт расположен в здании военного комиссариата. <...> Прием граждан ведут военные и территориальные прокуроры, представители командования ЦВО, офицеры органов внутренних дел и МЧС, представители местной администрации", - сказал Шуваркин.

Он отметил, что пункт приема граждан будет открыт и в деревне Каменка, но после того как там проведут все работы по проверке и очистке территории.

Пункты приема граждан будут работать круглосуточно. "Работа [прокуроров] будет направлена на получение обращений от пострадавших, установления масштабов и размеров ущерба, оказания помощи населению и организации мер по устранению последствий чрезвычайного происшествия", - добавил представитель военной прокуратуры ЦВО.