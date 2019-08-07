Мэрия Ачинска начала выдавать справки жителям, не сумевшим попасть на работу из-за ЧП

АЧИНСК /Красноярский край/, 7 августа. /ТАСС/. Жителям Ачинска, не сумевшим попасть на работу из-за взрывов на военном складе, начали выдавать справки, подтверждающие уважительную причину отсутствия. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

Ранее эвакуированные из-за взрывов в Красноярск люди рассказали губернатору, что поступают вопросы от работодателей о том, почему они не смогли выйти на работу.

"В связи с введенным 6 августа режимом ЧС в городе, связанным с возгоранием на складе боеприпасов в Ачинском районе, некоторые жители города не смогли добраться до рабочих мест. По поручению мэра Ачинска Илая Ахметова в администрации организована выдача справок, подтверждающих уважительную причину отсутствия", - сказали в пресс-службе.

За справкой горожане могут обратиться в администрацию города. Ее можно получить при предъявлении паспорта и предоставить работодателю.