"Ъ": в Москве запустили систему фотофиксации автомобилей без ОСАГО

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. ГИБДД, столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и Российский союз автостраховщиков (РСА) запустили в Москве тестирование системы автоматической проверки наличия полиса ОСАГО при помощи дорожных камер. Об этом в среду сообщает газета " Коммерсантъ " со ссылкой на источники.

Отмечается, что система запущена в тестовом режиме. Автовладельцы, не оформившие ОСАГО, получают информационные письма от УГИБДД по Москве с рекомендацией приобрести полис. После окончания тестирования водителям без ОСАГО будет выписан штраф на сумму 800 рублей. Также гражданам предлагается позвонить на горячую линию РСА, если допущена ошибка (страховка есть).

По данным издания, первые письма уже отправлены 5,5 тыс. автовладельцев, их машины обнаружены без полиса еще 21 мая. "Тестирование перед запуском проекта шло несколько месяцев, в результате в Московском регионе было выявлено 730 тыс. нарушителей без ОСАГО, - рассказал "Коммерсанту" президент РСА Игорь Юргенс. - Спустя 20 дней мы повторно проверили всех этих водителей. Отклонение по цифрам было единичным, это означает, что лишь немногие из них купили полис ОСАГО за это время".

Ранее сообщалось, что первоначально для фиксации этого нарушения планировалось использовать всего несколько камер, после эксперимента в Москве система может быть распространена на все регионы - есть уже около 15 обращений от местных властей.

ЦБ с 9 января расширил тарифный коридор ОСАГО на 20% вниз и вверх, диапазон составил 2746-4942 рублей вместо 3432-4118 рублей. По данным РСА, за первые пять месяцев этого года средняя премия по ОСАГО в целом по рынку снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 5,4% - с 5667 рублей до 5360 рублей.